В Поднебесной за 2020 год построили 580 тысяч базовых вышек 5G в рамках постройки инфраструктуры новейшего типа.

Окружные города Китая в настоящее время охватились интернетом 5 поколения, а поставки смартфонов за ноябрь-январь составили 144 миллиона единиц. Таким образом, на рынках зарегистрированы 199 новых моделей мобильных устройств, которые работают по новому стандарту.

Отмечается, что Министерство промышленности и информации продолжает возводить 5G точки для гражданского пользования в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт. При этом, за 2021 год планируется к возведению как минимум 600 тысяч базовых 6G-станций.

Читайте также, Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Согласно плану, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс или тендер на выдачу лицензий с использованием системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения.

Кроме того, Hisense представила первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G. На китайском рынке Hisense A7 продается за 1999 юаней.

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