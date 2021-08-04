В ВОЗ призвали отказаться от бустерных прививок [ Редактировать ]
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В среду, 4 августа, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
В ведомстве считают, что это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.
ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября.
В ВОЗ отметили, что соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препарата на 100 человек.
До конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.
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