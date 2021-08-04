До Києва з Токіо повернулася сьогодні олімпійська призерка Олена Костевич. Вона привезла бронзу. Медаль виборола разом з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета. Як її зустрічали та які плани у спортсменки?

Олімпійський переполох в аеропорту Бориспіль. Десятки камер, чиновники, родина.

І це той випадок, коли така увага до прильоту спортсменки цілком виправдана. Зустрічають Олену Костевич - бронзову призерку Олімпійських ігор у Токіо. У змаганнях команд зі стрільби з пневматичного пістолета. За її кар'єру - це вже 4 олімпійська медаль.

Понад 15 годин в літаку. І ось, втомлена та щаслива Олена вже в обіймах найближчих людей.

Бронза в Токіо далася важко, каже наша медалістка. Різниця у часі, вологий та спекотний японський клімат. І тотальні карантинні обмеження.

Олена Костевич, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020:

Нам дозволили тільки за 5 днів тільки до нашого старту приїхати і вже за декілька днів були тренування. Потім було відкриття і було "распределить силы" - дуже важко. Було дуже жарко перші дні, ми одразу відчули на це собі. Зараз хочеться тільки виспатися.

Олімпіада для Олени розпочалася складно. В одній з дисциплін була очевидною претенденткою на медаль. Але завершила змагання на четвертому місці. Тож у фіналі наступної дисципліни стріляла на нервах. І в складі дуету перемогла сербських стрільців.

Валерій Волков, президент федерації стрільби України:

Лена Костевич стріляла прекрасно, стабільно. Завдання стрільців - увійти в фінал. В фіналі всі рівні. В фіналі всі чемпіони світу. Не підвела, все в порядку, вона надійний боєць.

Та не лише медаллю відзначилась пані Костевич на іграх у Токіо. Вона спростувала давній забобон українських олімпійців. Так зване "прокляття прапороносця". Кілька десятків років поспіль вони поверталися з Ігор без нагород.

Олена Костевич, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020:

Я не до кінця вірила у цей міф і можливо це мені допомогло його розвіяти. Тому на наступних Олімпійських іграх спортсмени можуть спокійно брати прапор і нічого не боятися.

Для Олени Костевич це була вже п'ята Олімпіада. І четверта нагорода. В Афінах спортсменка мала золото, у Лондоні - дві бронзи. На наступні Ігри у Парижі Костевич теж планує їхати.