Культурну дипломатію та імідж України обговорювали сьогодні на Форумі "Україна 30". Головувала на заході Олена Зеленська - дружина Президента презентувала черговий аудіо-гід.

В якій ще країні залунає українська? І яких ще ініціатив чекати?

Українська мова незабаром зазвучить в німецькому палаці Сан-сусі. Це одна з найвідоміших пам'яток країни. Презентувала аудіо-екскурсію дружина президента України Олена Зеленська на Форумі "Україна 30". Аудіогіди в музеях світу - особистий її проєкт. За два роки його підтримали вже 26 закордонних установ. Культурну дипломатію Олена Зеленська називає одним з ключових своїх завдань. А нашій ведучій Наталі Бєлашевій у розмові зізналася: ця сфера цікавить її особисто.

Як ви бачите культурну дипломатію, що це взагалі для вас?

Олена Зеленська, дружина Президента України:

Коли ми кажемо про дипломатію, ми думаємо перш за все про чоловіків у краватках, документи, ноти, перемовини. Культурна дипломатія - це, на щастя, зовсім інше. Це про культурні обміни, про обміни енергіями між державами. І це така царина, де можна бути людиною, не треба бути офіційною, а по друге: це завжди дуже цікаво!

Та це не єдина ініціатива Олени Зеленської. Дружина президента опікується і гендерною рівністю, і можливостями для вразливих груп населення, і реформою харчування у школах.

Як ви будете вимірювати результати? Наприклад, на школі - ви вже щось змінили у схемі, але чи маєте ви фідбек від людей на місцях? Тому що я маю його від людей, які працюють в їдальнях.

Олена Зеленська, дружина Президента України:

Ми змінили норми, за якими дітей мають харчувати в школі. І наступний етап - зробити так, щоб ці норми запрацювали. Найголовніше, що ми маємо змінити - суспільне ставлення і уявлення про здорове харчування, тому що, на жаль, у нас є традиція - у кожного і в родині, і в нашій країні, харчовій, комусь буде важко відмовитися від сосисок в школі, комусь - від тістечка. Але для того, щоб ці нові корисні звички, до них привчити дітей - ми маємо до цього використовувати школу.

Реформу шкільних їдалень розпочали торік, за ініціативи дружини Президента. Тож з 1 вересня школи мають запропонувати учням нове, здоровіше меню зі 160 страв.