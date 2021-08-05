Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители олимпийской команды страны пытались силой вернуть ее из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.

Об этом Тимановская заявила на пресс-конференции в Варшаве.

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По ее словам, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.

"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - подчеркнула спортсменка.

Напомним, Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу.

Ранее сообщалось, что суд не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду.

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