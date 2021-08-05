Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь [ Редактировать ]
Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители олимпийской команды страны пытались силой вернуть ее из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.
Об этом Тимановская заявила на пресс-конференции в Варшаве.
По ее словам, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.
"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - подчеркнула спортсменка.
Напомним, Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу.
Ранее сообщалось, что суд не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду.
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