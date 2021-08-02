Суд не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду [ Редактировать ]
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси об отстранении ее от Олимпийских игр-2020 в Токио.
Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.
Отмечается, что Тимановская утром в понедельник, 2 августа, подала срочную заявку и запрос на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 метров среди женщин на Олимпиаде.
В документе указано, что запрос белорусской спортсменки был отклонен, поскольку она не смогла доказать свою правоту.
Ранее сообщалось, что представитель МОК встретился с Тимановской. Также мы писали о том, что спортсменке Кристине Тимановской выдали спасительную визу.
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