Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси об отстранении ее от Олимпийских игр-2020 в Токио.

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

Отмечается, что Тимановская утром в понедельник, 2 августа, подала срочную заявку и запрос на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 метров среди женщин на Олимпиаде.

В документе указано, что запрос белорусской спортсменки был отклонен, поскольку она не смогла доказать свою правоту.

Ранее сообщалось, что представитель МОК встретился с Тимановской. Также мы писали о том, что спортсменке Кристине Тимановской выдали спасительную визу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.