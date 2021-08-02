Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую собирались силой вывезти из Олимпиады в Токио, получила польскую гуманитарную визу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, со своей стороны Польша будет делать все возможное, чтобы Тимановская имела все шансы продолжить свою спортивную карьеру.

Беларуская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру.

Отмечается, что спортсменка Кристина Тимановская пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

Ранее мы писали, что легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск. Чиновники из белорусской делегации не высказывали ей никаких претензий, а просто отвезли в аэропорт.

Кроме того, мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах выиграла "золото" командного турнира на Олимпиаде в Токио. Ирония в том, что японцы из-за низкого рейтинга получили право на участие в Играх лишь благодаря статусу хозяев Олимпиады.

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