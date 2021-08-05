На 80 році життя помер видатний державний діяч Євген Марчук [ Редактировать ]
Помер Євген Марчук. Перший голова Служби безпеки, четвертий прем'єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО. Також протягом певного періоду представляв Україну в Тристоронній контактній групі.
Про смерть державного діяча у своєму фейсбуці повідомила його дружина - Лариса Івшина. Євгену Кириловичу було 80. В останні роки він хворів.
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