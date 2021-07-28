В среду, 28 июля, появились новые детали о состоянии здоровья постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука.

Сейчас экс-президент находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.

Первый президент Украины и глава ТКГ по Донбассу от Украины Леонид Кравчук недавно пережил операцию на сердце.

Медики перевели 87-летнего экс-президента в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Политик находится в Институте сердца в Киеве. Здесь он уже делал операцию на сердце в 2017 году. Тогда ему проводили стентирование сосудов.

Медики не комментируют состояние Кравчука по просьбе его родственников. В Офисе президента отметили, что пока не планируют искать замену политику.

Ранее мы писали о том, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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