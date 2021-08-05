Понад шість тисяч людей евакуює влада штатe Каліфорнія через лісові пожежі евакуюють понад 6 тисяч людей. У штаті і досі більше десятка осередків займання. Вже вигоріло майже 600 гектарів землі.

Знищено сотні будинків. Локалізувати вогонь заважає сильний вітер. Дим від пожеж поширюється на віддалені райони. Тамтешні жителі скаржаться на задуху.

Торік в Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж було знищено майже півтора мільйона гектарів землі.