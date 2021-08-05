У Каліфорнії евакуюють шість тисяч людей через лісові пожежі [ Редактировать ]
Понад шість тисяч людей евакуює влада штатe Каліфорнія через лісові пожежі евакуюють понад 6 тисяч людей.
Знищено сотні будинків. Локалізувати вогонь заважає сильний вітер. Дим від пожеж поширюється на віддалені райони. Тамтешні жителі скаржаться на задуху.
Торік в Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж було знищено майже півтора мільйона гектарів землі.
по теме
Десятки будинків вигоріли дощенту, сотні людей евакуювали
Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем
В околицях Афін повністю згоріли десятки будинків - людей з прилеглих до столиці регіонів евакуйовують
Вогонь вирує від Італії і до Туреччини. Приборкати його заважає і хвиля нестерпної спеки. У Греції зафіксували 46.3 градуси на термометрів
Вогонь охоплює площу в понад 550 гектарів і вже наблизився до державної автодороги та будинків