Все госуслуги в Украине переведут в электронную форму [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Закон обязывает госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме. Он вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.
Также водится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую информацию.
Кроме того, в документе прописали так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.
Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.
Документ вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет министров должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила электронное правосудие.
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