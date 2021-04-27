Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Внедрение электронного правосудия поддержал 261 депутат.

ЕСИТС - это организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете Голос Украины и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.