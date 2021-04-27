Рада одобрила электронное правосудие [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Внедрение электронного правосудия поддержал 261 депутат.
ЕСИТС - это организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине.
Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете Голос Украины и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).
Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).
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