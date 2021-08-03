Водомети, сутички з поліцією і понад півтисячі затриманих. Попри заборону, у Німеччині відбулися масові акції протесту коронаскептиків. Чого вимагали демонстранти? І чи готовий уряд іти на поступки?

Те, що ці акції не будуть тихими і мирними - було зрозуміло одразу. Хоча б тому, що напередодні влада Берліна категорично заборонила коронаскептикам влаштовувати будь-які мітинги. Утім, ніхто не очікував, що на несанкціоновану демонстрацію вийдуть тисячі людей.

Тіло Каблітц, речник поліції Берліна:

Ми готувалися до того, що люди будуть збиратися невеликими групами у різних районах міста. Спочатку так і було, а потім вони спробували об'єднатися. І ми отримали акцію чисельністю у кілька тисяч людей.

Мітингарі вимагали повністю скасувати усі коронавірусні обмеження і припинити масову вакцинацію. Протестували, звісно, без масок і дотримання безпечної дистанції. Щоб розігнати демонстрацію, поліції довелося застосувати водомети. І тимчасово затримати понад шістсот людей.

Попри протести, влада Німеччини не планує пом'якшувати карантинні заходи. Навпаки, їх знову посилюють. Відтепер, усі громадяни країни та іноземці при перетині німецького кордону мають пред'явити паспорт вакцинації або свіжий негативний тест на ковід. Незалежно від того, звідки вони прибули. Виняток - діти віком до 12 років.

Наявність відповідних документів перевіряють в аеропортах, потягах та автобусах, що виконують міжнародні рейси та на автомобільних переїздах. Як от, наприклад, на кордоні Німеччини з Австрією.

Івонн Опперхайм, речниця поліції Розенхайма:

Ми проводимо вибірковий контроль. Перевіряємо паспорти і заразом дивимося, чи є в людини довідка про вакцинацію, перенесений ковід або тест. Це займає усього декілька хвилин.

Мандрівників без корона-документів направляють на тестування. Тим, хто проігнорує вимогу, загрожує штраф до 25 тисяч євро.

Івонн Опперхайм, речниця поліції Розенхайма:

Ми повідомляємо відповідним службам охорони здоров'я про усіх людей, які в'їхали без тесту.

Нові правила уряд запровадив, щоб ретельніше перевіряти людей, які повертаються з літніх відпусток. За даними інфекціоністів, за останній місяць більше трьох з половиною тисяч німців інфікувалися на закордонних курортах. Найчастіше коронавірус привозили з Іспанії, Туреччини, Хорватії та Греції.