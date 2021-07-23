В столице Японии Токио проходят акции протеста против проведения 32-х летних Олимпийских игр в связи с высоким уровнем угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Insider Paper.

Митингующие передвигаются по улицам города и скандируют лозунги "Остановите Олимпиаду", а также несут плакаты, где присутствуют надписи "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни". Граждане собрались возле Нового национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Игр.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пристально следят за проведением акций, а также время от времени их разгоняют. Также была оцеплена территория вокруг спортивного сооружения.

HAPPENING NOW - Large anti Olympics protest going on in Tokyo, Japan during opening ceremony.pic.twitter.com/TGcjbf7TAj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 23, 2021

Читайте также, во Франции вспыхнули протесты из-за планов правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта. В Париже в акции принимают участие несколько сотен человек в разных районах столицы.

Кроме того, в Японском Союзе врачей заявили, что из-за предстоящими Олимпийскими играми в мире может появится так называемый "олимпийский" штамм коронавирусной инфекции. Ситуация может возникнуть в связи с тем, что на соревнования приехали спортсмены и болельщики из 200 стран мира.

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