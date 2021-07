В столице Японии Токио проходят акции протеста против проведения 32-х летних Олимпийских игр в связи с высоким уровнем угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Insider Paper.

Митингующие передвигаются по улицам города и скандируют лозунги "Остановите Олимпиаду", а также несут плакаты, где присутствуют надписи "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни". Граждане собрались возле Нового национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Игр.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пристально следят за проведением акций, а также время от времени их разгоняют. Также была оцеплена территория вокруг спортивного сооружения.

