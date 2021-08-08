В Турции автобус вылетел с трассы: много погибших (фото, видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 августа, в Турции, где продолжаются смертельные лесные пожары на курортах, в страшную аварию попал автобус с пассажирами. Умерли 14 человек, еще 18 - ранены. Об этом сообщает NTV.
8 августа, в 4:40 в провинции Балыкесир Турции, автобус ехал в сторону города Эдремит, однако перевернулся с трассы. 11 человек погибли на месте, еще трое - позже в больнице.
Пострадавших госпитализировали в пять медучреждений, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли спасатели и представители власти, в частности губернатор.
Продолжается расследование точной причины аварии.
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