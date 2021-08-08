Певица София Ротару поразила помолодевшим внешним видом на фото, сделанном в честь своего 74-летнего дня рождения. Его она отпраздновала 7 августа, и судя по снимку, именинница чувствует себя отлично и наслаждается отдыхом.

Зажигательным кадром народная артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фото сделано на фоне белой виллы, утопающей в зелени цветов и деревьев. София Михайловна позирует в белом сарафане, рубашке и шляпе такого же цвета.

Артистка широко улыбается, стоя возле велосипеда с корзиной, в которой собраны свежие цветы.

"Самый лучший День", - подписала фото София Михайловна.

В комментариях под фото поклонники народной артистки засыпали комплиментами и поздравлениями.

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - заявила в одном из интервью артистка.

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