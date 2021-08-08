74-летняя София Ротару поразила внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Певица София Ротару поразила помолодевшим внешним видом на фото, сделанном в честь своего 74-летнего дня рождения. Его она отпраздновала 7 августа, и судя по снимку, именинница чувствует себя отлично и наслаждается отдыхом.
Зажигательным кадром народная артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Фото сделано на фоне белой виллы, утопающей в зелени цветов и деревьев. София Михайловна позирует в белом сарафане, рубашке и шляпе такого же цвета.
Артистка широко улыбается, стоя возле велосипеда с корзиной, в которой собраны свежие цветы.
"Самый лучший День", - подписала фото София Михайловна.
В комментариях под фото поклонники народной артистки засыпали комплиментами и поздравлениями.
"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - заявила в одном из интервью артистка.
Ранее писали, как София Ротару показала фото из молодости.
по теме
В лагере на Федотовой косе кормили булками с насекомыми и овощами с гнилью
Наиболее уязвимыми к вирусу будут пенсионеры, которые не были вакцинированы
Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 августа
Единственным олимпийским чемпионом в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк
в Турции, где продолжаются смертельные лесные пожары на курортах, в страшную аварию попал автобус с пассажирами