Владельцы футбольного клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов могут помешать бывшему игроку и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергею Реброву возглавить сборную Украины.

Ранее глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что новым наставником национальной сборной станет Сергей Ребров. Официальное представление нового тренера главной команды страны должно состояться 9 августа.

В воскресенье, 8 августа, в спортивных арабских изданиях появилась информация, что "Аль-Айн" отказывается отпускать Реброва, который не проработал в команде главным тренером и двух месяцев. Якобы в контракте украинца нет пункта о его досрочном расторжении, если поступит предложение от сборной Украины.

Как сообщали "Подробности", 47-летний Сергей Ребров является главным тренером ФК "Аль-Айн" с 6 июня 2021 года. Сумма контракта не разглашается, но по данным издания FutbolArena, он будет получать 4 млн евро в год.

Напомним, что в начале сентября в решающих отборочных матчах отбора с Казахстаном и Францией определится, попадет ли сборная Украины на Чемпиона мира 2022 года в Катаре.

На ЧМ-2022 от УЕФА попадают 13 сборных - победители десяти отборочных групп и три команды после многоуровневого плей-офф, в котором примут участие сборные, занявшие в своих группах вторые места.

По имеющейся информации, с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.