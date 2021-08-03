Сборную Украины по футболу возглавит Ребров - СМИ [ Редактировать ]
Источник: ФК "Ференцварош""
Бывший игрок и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергей Ребров в ближайшие дни будет официально представлен как новый главный тренер сборной Украины по футболу. Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на собственные источники.
47-летний бывший игрок национальной сборной с начала июня 2021 года является главным тренером футбольного клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, что ранее сообщалась, что должность главного тренера национальной сборной Украинская ассоциация футбола, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу. 70-летний Маркевич сейчас занимает пост главы комитета сборных УАФ и хорошо знает возможности игроков.
Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность - 58-летний Алексей Михайличенко, который является вице-президентом ассоциации.
Есть третий вариант, что Сергей Ребров разорвет контракт с "Аль-Айном" в конце года, после чего возглавит сборную Украины.
9 августа состоится исполком УАФ, где будет решен вопрос с тренером сборной.
Напомним, что в начале сентября в решающих отборочных матчах отбора с Казахстаном и Францией определится, попадет ли сборная Украины на Чемпиона мира 2022 года в Катаре.
На ЧМ-2022 от УЕФА попадают 13 сборных - победители 10-ти отборочных групп и три команды после многоуровневого плей-офф, в котором примут участие сборные, занявшие в своих группах вторые места.
По имеющейся информации, с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.
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