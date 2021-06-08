Сергей Ребров возглавил футбольный клуб из ОАЭ [ Редактировать ]
Источник: ФК "Аль-Айн"
Бывший игрок и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергей Ребров стал главным тренером футбольного клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
47-летний украинский специалист заменил португальца Педро Эммануэля, контракт с которым был расторгнут в конце прошлого сезона. В прошлом сезоне "Аль-Айн" из эмирата Абу-Даби занял шестое место в национальном чемпионате ОАЭ.
Спортивный директор клуба, англичанин Дэвид Платт, представляя Реброва в качестве нового наставника, выразил надежду, что он "приведет команду туда, где она должна быть" и "сыграет огромную роль в развитии клуба".
Сергей не только обладает обширным игровым опытом мирового класса, но и с момента перехода от игры к тренерской работе доказал, что является победителем и как тренер. Он уже доказал это, выиграв за время своей тренерской карьеры множество титулов в разных странах.
Сумма контракта не разглашается, но по данным спортивных изданий Ребров будет получать в "Аль-Айне" $3,5 млн в год.
Напомним, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо" в мае 2017 года и через месяц возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В апреле 2018 года он был уволен.
С августа 2018 года по май 2021 года украинец возглавлял венгерский "Ференцварош" (Будапешт). С ним команда в общей сложности провела 161 матч. Он выиграл три чемпионских титула с "Ференцварошем" и дошел до группового этапа Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.
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47-летний украинский тренер возглавлял "Ференцварош" в период с августа 2018 года по май 2021 года, с ним команда в общей сложности провела 161 матч. Он выиграл три чемпионских титула с "Ференцварошем" и дошел до группового этапа Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году
Сергей Ребров признался, что перед стартом прошлого сезона ему поступали "очень хорошие предложения от очень хороших клубов", однако он отказался, чтобы продолжить работать в "Ференцвароше"
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