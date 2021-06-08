Бывший игрок и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергей Ребров стал главным тренером футбольного клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

47-летний украинский специалист заменил португальца Педро Эммануэля, контракт с которым был расторгнут в конце прошлого сезона. В прошлом сезоне "Аль-Айн" из эмирата Абу-Даби занял шестое место в национальном чемпионате ОАЭ.

Спортивный директор клуба, англичанин Дэвид Платт, представляя Реброва в качестве нового наставника, выразил надежду, что он "приведет команду туда, где она должна быть" и "сыграет огромную роль в развитии клуба".

Сергей не только обладает обширным игровым опытом мирового класса, но и с момента перехода от игры к тренерской работе доказал, что является победителем и как тренер. Он уже доказал это, выиграв за время своей тренерской карьеры множество титулов в разных странах.

Сумма контракта не разглашается, но по данным спортивных изданий Ребров будет получать в "Аль-Айне" $3,5 млн в год.

Напомним, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо" в мае 2017 года и через месяц возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В апреле 2018 года он был уволен.

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С августа 2018 года по май 2021 года украинец возглавлял венгерский "Ференцварош" (Будапешт). С ним команда в общей сложности провела 161 матч. Он выиграл три чемпионских титула с "Ференцварошем" и дошел до группового этапа Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.

"Подробности" писали о том, что стало причиной ухода Реброва из клуба.