Членов семьи разрешили вакцинировать вместе с коллективом - Ляшко [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины разрешило прививать от коронавируса родственников сотрудников во время вакцинации трудовых коллективов. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.
Мы позволили вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.
Ляшко сообщил, что в Украине вакцинировали 2321 трудовой коллектив, а это более 378 тысяч сотрудников.
В Украине на вакцинацию можно записаться трудовым коллективам численностью более 50 человек. Оставлять заявки на корпоративную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19.
Чтобы записаться на вакцинацию, компании/предприятия должны:
- оставить заявку;
- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить поименные списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.
Напомним, что по состоянию на вторник, 10 августа, полную вакцинацию от COVID-19 прошли 2 457 958 жителей Украины.
За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусной болезни, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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