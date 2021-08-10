Министерство здравоохранения Украины разрешило прививать от коронавируса родственников сотрудников во время вакцинации трудовых коллективов. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

Мы позволили вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.

Ляшко сообщил, что в Украине вакцинировали 2321 трудовой коллектив, а это более 378 тысяч сотрудников.

В Украине на вакцинацию можно записаться трудовым коллективам численностью более 50 человек. Оставлять заявки на корпоративную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19.

Чтобы записаться на вакцинацию, компании/предприятия должны:

оставить заявку;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

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Напомним, что по состоянию на вторник, 10 августа, полную вакцинацию от COVID-19 прошли 2 457 958 жителей Украины.

За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусной болезни, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.