Украинцам не стоит ждать и рассчитывать на однокомпонентную вакцину от коронавируса Janssen от американской компании Johnson & Johnson. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН.

Спрос на однодозные вакцины на мировом рынке достаточно велик. Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства. Количество этой вакцины, которая производится, так ограничена, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно. Поэтому наименьшие надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины.

Главный санврач напомнил, что сейчас в Украине используют три вакцины - Pfizer, CoronaVaс компании SinoVac и AstraZeneca.

По поводу того, что есть. У нас есть законтрактованный Pfizer, до 20 млн доз, и в ближайшие месяцы мы уже выходим на стабильный график поставок. Это то, что должно прийти на уровень страны. Мы продолжаем выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 млн доз этой вакцины, которые мы можем получить до конца года удобными по объему партиями. По AstraZeneca. Некоторые страны предоставляют эту вакцину Украине в качестве гуманитарной помощи, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.

Также в Украину могут начать поставлять американские вакцины - Moderna и Novavax.

Скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Ведутся переговоры о поставках Johnson & Johnson и Moderna. Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам.

Главный санврач подчеркнул, что в целом Украина подписала контракты или законтрактовала более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.

Поэтому рассчитываем, что нам удастся выполнить амбициозный план вакцинации - 10 млн прививок, которые пообещал министр (Ляшко - ред.).

Напомним, что вакцину Janssen от Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине в начале июля. Однако Минздрав еще в конце мая разрешил ввезти 500 доз вакцины для вакцинации сотрудников американской рыболовной компании, которые работают на Аляске. Вакцинация одобренным в США препаратом является требованием для въезда на территорию страны.

Как сообщали "Подробности", в Johnson & Johnson отчитались, что их вакцина показала эффективность от 66% до 85%. При этом она вводится всего один раз. Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer-BioNTech показала 95% эффективности. На данный момент только три эти препараты разрешены для использования в США.