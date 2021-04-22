Компании, в штате которых есть более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в очередь на "коллективную прививку". Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Оставлять заявки на корпоративную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19.

Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на предприятие.

Чтобы записаться на вакцинацию, компания/предприятие должно выполнить ряд условий:

оставить заявку;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

За день бригада сможет сделать около 100 прививок. Учитывайте это при подаче заявок!

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 14 044 человека, что на 998 меньше, чем днем ранее. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, что ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как записаться на прививку от COVID-19 остатками вакцин.