От 50 сотрудников: Минздрав дал добро на "корпоративную" вакцинацию [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Компании, в штате которых есть более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в очередь на "коллективную прививку". Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Оставлять заявки на корпоративную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19.
Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на предприятие.
Чтобы записаться на вакцинацию, компания/предприятие должно выполнить ряд условий:
- оставить заявку;
- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить поименные списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.
За день бригада сможет сделать около 100 прививок. Учитывайте это при подаче заявок!
За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 14 044 человека, что на 998 меньше, чем днем ранее. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним, что ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как записаться на прививку от COVID-19 остатками вакцин.
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