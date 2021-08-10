Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За сутки в Украине от коронавируса привили 140 008 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы - 56 311 человек.
В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов прививки и 310 центров вакцинации.
В ведомстве добавили, что с начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 6 678 726 прививок.
Ранее сообщалось, что коронавирус активирует скрытые в организме болезни. При этом степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после заболевания.
Также в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.
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