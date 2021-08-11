Курс доллара упал до годового минимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2021 года установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,75 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
При этом курс доллара на 10 августа составлял 26,8011 гривен за 1 доллар. Таким образом, курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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Официальный курс гривны растет второй день подряд
В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,65, тогда как в Украине - 65 грн, то есть чуть больше $2,3. Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты - 11,5 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,24 грн/доллар