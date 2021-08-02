В понедельник, 2 августа, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне:

доллар - 26,8500 - 26,8700 грн/доллар,

евро 31,9004 - 31,9215 грн/евро,

российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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