Пропагандой НАТО за бюджетные деньги Зе-власть навязывает обществу политический курс меньшинства [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Сегодня, 11 августа, Владимир Зеленский утвердил стратегию "коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции". И поручил правительству за три месяца придумать план мероприятий - куда потратить бюджетные средства, чтобы заставить украинцев полюбить НАТО. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Вслед за предшественниками нынешняя власть готова выбрасывать на ветер миллионы гривен на грубую пропаганду. Из дырявого государственного бюджета щедро финансируется переписывание истории, популяризируются идеи языковой и культурной дискриминации, а теперь и продвижение темы вступления Украины в НАТО.
В худших "совковых" традициях Зе-власть хочет навязать всему обществу политический курс меньшинства. И сделать это за деньги самих же налогоплательщиков. Попутно "прикормив" разномастных "экспертов-грантоедов", иностранных партнеров и просто местных крикунов, чтобы они не ругали власть.
Зе-команда никак не может понять, что власти верят и поддерживают ее инициативы только, когда в стране царит мир, растет экономика и благополучие граждан. А сегодня Украина находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Украинцы чувствуют себя нищими и считают, что страна движется в неправильном направлении. В такой момент тратить деньги на пропаганду, которая к тому же раскалывает украинское общество - бесполезно и недопустимо.
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