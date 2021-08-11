Сегодня, 11 августа, Владимир Зеленский утвердил стратегию "коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции". И поручил правительству за три месяца придумать план мероприятий - куда потратить бюджетные средства, чтобы заставить украинцев полюбить НАТО. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Вслед за предшественниками нынешняя власть готова выбрасывать на ветер миллионы гривен на грубую пропаганду. Из дырявого государственного бюджета щедро финансируется переписывание истории, популяризируются идеи языковой и культурной дискриминации, а теперь и продвижение темы вступления Украины в НАТО.

В худших "совковых" традициях Зе-власть хочет навязать всему обществу политический курс меньшинства. И сделать это за деньги самих же налогоплательщиков. Попутно "прикормив" разномастных "экспертов-грантоедов", иностранных партнеров и просто местных крикунов, чтобы они не ругали власть.

Зе-команда никак не может понять, что власти верят и поддерживают ее инициативы только, когда в стране царит мир, растет экономика и благополучие граждан. А сегодня Украина находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Украинцы чувствуют себя нищими и считают, что страна движется в неправильном направлении. В такой момент тратить деньги на пропаганду, которая к тому же раскалывает украинское общество - бесполезно и недопустимо.