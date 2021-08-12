В Житомирской области обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщает ГУ "Житомирский областной лабораторный центр".

Так, зафиксировано 20 заражений.

В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев).

Случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области:

в Житомире,

Новоград-Волынском,

Лугинах,

т. д.

"Дельту" обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции.

Также сообщается об одном летальном случае.

Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях. Также мы писали о том, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.

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