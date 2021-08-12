Штамм "Дельта" нашли еще в одной области [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В Житомирской области обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщает ГУ "Житомирский областной лабораторный центр".
Так, зафиксировано 20 заражений.
В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев).
Случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области:
- в Житомире,
- Новоград-Волынском,
- Лугинах,
- т. д.
"Дельту" обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции.
Также сообщается об одном летальном случае.
Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях. Также мы писали о том, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта"
Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом
В среду, 11 августа, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации
Во вторник, 10 августа, Киев получил официальное письмо от Еврокомиссии, в котором указано, что украинские электронные ковидные сертификаты прошли успешное техническое оценивание в Европейском Союзе.