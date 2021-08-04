В Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
У зараженных "индийским" вариантом коронавируса (штамм "Дельта") симптомы отличаются от тех, которые появляются при заболевании более ранними штаммами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк являются распространенными симптомами, в то время, как кашель, потеря обоняния и вкуса - встречаются гораздо реже.
Также медики сообщают о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.
Китайские ученые утверждают, что концентрация вируса в крови зараженного штаммом "Дельта" человека в 1 000 раз (!) больше, чем было у инфицированных "диким" штаммом.
"Это означает, что зараженные люди выделяют гораздо больше вируса во внешнюю среду, что способствует быстрому распространению вируса среди других людей", - предупреждает Минздрав.
Медики пугают, что у людей, не вакцинированных от COVID-19, более высокая вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта". Привитые от коронавируса люди переносят заболевание "индийским" штаммом бессимптомно или в более легкой форме.
Напомним, что доктор Комаровский назвал сроки вспышки коронавируса "Дельта" в Украине.
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