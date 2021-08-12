"Давление оппозиции и недовольство людей заставили власть сделать шаг к снижению тарифов" - Бойко [ Редактировать ]
Кабмин принял решение о снижении тарифов на электроэнергию на 15%. Мы считаем это победой ОП-ЗЖ, но это только первый шаг. Нужно обеспечить на практике социально и экономически обоснованное тарифообразование на природный газ, тепло, электроэнергию с учетом нынешней платежеспособности населения (когда каждый второй за чертой бедности) и возможности самообеспечения Украины в части добычи и производства энергоресурсов, потребляемых населением. Это позволит снизить тарифы более существенно.
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Власть постоянно повышала тарифы, сокращала субсидии, вынуждая людей отказываться от благ цивилизации. Тарифный и ценовой беспредел, помноженный на бездарную экономическую политику власти, довел людей до нищеты", - сказал Юрий Бойко.
Сопредседатель партии подчеркнул, что ОПЗЖ всегда указывала на необоснованность высоких коммунальных тарифов и требовала их снижения.
"Мы последовательно выступали и показывали, как и за счет чего можно снизить тарифы, чтобы сделать их посильными для людей.
Соответствующие законопроекты зарегистрированы нами в парламенте. И первый шаг в этом направлении сделан. Но этого мало. Нужно обеспечить на практике социально и экономически обоснованное тарифообразование, что позволит их снизить более существенно. А пока - сделать перерасчет тарифов за предыдущие месяцы 2021 г. и вернуть людям деньги", - отметил политик.
По словам Сопредседателя ОП-ЗЖ, Украине нужна грамотная стратегия развития энергетической отрасли по наращиванию добычи природного газа, модернизации энергетической инфраструктуры.
"Нужна стратегия развития энергетической отрасли. Также необходимо снять экономическую блокаду с Донбасса и добиваться мирного возвращения неподконтрольных территорий. Мы должны покупать дешевый украинский уголь для тепловой генерации, который у нас в избытке, а не завозить его из-за границы. Или того хуже - покупать дорогущий импортный газ и переводить на него ТЭС. Нужен грамотный, профессиональный, государственный подход к работе энергетической отрасли, который позволит эффективно использовать отечественные энергоресурсы и обеспечивать экономику и население дешевой электроэнергией и газом. Мы продолжим защищать интересы людей и требовать от власти дальнейшего снижения тарифов", - подчеркнул Юрий Бойко.
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