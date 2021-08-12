Пациенты с диабетом с 1 октября 2021 года смогут получать бесплатный инсулин. Это предусмотрено госпрограммой "Доступные лекарства", в текущем году на это выделили 660 млн грн. Эти средства в качестве компенсации (реимбурсации) будут начислены аптекам, работающим с Национальной службой здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Чтобы получить в аптеке бесплатный инсулин, необходимо:

заключить декларацию с семейным врачом;

посетить эндокринолога и составить вместе с ним индивидуальный план лечения с указанием типа инсулина и дозировки;

получить электронный рецепт у эндокринолога или семейного врача. Учесть, что семейный врач не может менять дозировку, предписанную эндокринологом;

уточнить по телефону 1677 или на сайте Национальной службы здоровья, где находится ближайшая аптека, работающая с программой "Доступные лекарства" и выдающая инсулин;

электронный рецепт можно обменять на инсулин в любой аптеке, без привязки к месту регистрации пациента и места работы врача, который выдал электронный рецепт.

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Эндокринологи с 1 июля 2021 года обязаны вести медицинские записи по плану лечения пациентов с сахарным и не сахарным диабетом, и регистрировать их в электронной системе здравоохранения.

Пресс-служба правительства напоминает, что в государство уже возмещает аптекам стоимость лекарств против:

сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе и профилактику инфарктов и инсультов);

бронхиальной астмы;

сахарного диабета II типа.

Программа реимбурсации включает 293 лекарственных средств, 70 из них пациенты могут получить абсолютно бесплатно, другие - с доплатой.

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С начала 2021 года по программе "Доступные лекарства" врачи выписали более 8,6 млн рецептов. Наибольшее количество (6,1 млн) приходится на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что врачи назвали скрытые признаки сахарного диабета.