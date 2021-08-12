Украинцам с диабетом с 1 октября будут бесплатно выдавать инсулин [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Пациенты с диабетом с 1 октября 2021 года смогут получать бесплатный инсулин. Это предусмотрено госпрограммой "Доступные лекарства", в текущем году на это выделили 660 млн грн. Эти средства в качестве компенсации (реимбурсации) будут начислены аптекам, работающим с Национальной службой здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Чтобы получить в аптеке бесплатный инсулин, необходимо:
- заключить декларацию с семейным врачом;
- посетить эндокринолога и составить вместе с ним индивидуальный план лечения с указанием типа инсулина и дозировки;
- получить электронный рецепт у эндокринолога или семейного врача. Учесть, что семейный врач не может менять дозировку, предписанную эндокринологом;
- уточнить по телефону 1677 или на сайте Национальной службы здоровья, где находится ближайшая аптека, работающая с программой "Доступные лекарства" и выдающая инсулин;
- электронный рецепт можно обменять на инсулин в любой аптеке, без привязки к месту регистрации пациента и места работы врача, который выдал электронный рецепт.
Эндокринологи с 1 июля 2021 года обязаны вести медицинские записи по плану лечения пациентов с сахарным и не сахарным диабетом, и регистрировать их в электронной системе здравоохранения.
Пресс-служба правительства напоминает, что в государство уже возмещает аптекам стоимость лекарств против:
- сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе и профилактику инфарктов и инсультов);
- бронхиальной астмы;
- сахарного диабета II типа.
Программа реимбурсации включает 293 лекарственных средств, 70 из них пациенты могут получить абсолютно бесплатно, другие - с доплатой.
С начала 2021 года по программе "Доступные лекарства" врачи выписали более 8,6 млн рецептов. Наибольшее количество (6,1 млн) приходится на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, что врачи назвали скрытые признаки сахарного диабета.
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