Выявить развитие сахарного диабета на ранних стадиях очень сложно, поскольку он нередко развивается бессимптомно. Ученые назвали пять ранних скрытых признаков, по которым можно своевременно определить развитие опасной болезни, пишет lenta.ua.

По словам специалистов, при развитии сахарного диабета у человека начинает неправильно работать организм. В итоге он не усваивает глюкозу, которая накапливается в крови. В результате возникает ряд осложнений: у человека начинаются проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, повреждаются почки и ухудшается зрение.

Первое, что указывает на недуг - это участившееся мочеиспускание. Подобное происходит из-за избытка глюкозы в крови. Организм пытается выводить ее с мочой. Желание посетить туалет может появляться чаще, чем раз в час.

Еще одним важным признаком является жажда. Регулярно ощущаемый голод также может свидетельствовать о нарушениях здоровья.

Медики отмечают, что нужно обращать внимание и на физические проявления. Часто при развитии болезни человек ощущает усталость без видимых причин. Еще один симптом - это покалывание в ногах и руках.

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