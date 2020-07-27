Коронавирус и диабет: медики собрали тревожную статистику [ Редактировать ]
Пациенты с коронавирусом среди больных диабетом в 6 раз чаще нуждаются в госпитализации, а риск смертности у них повышается в 12 раз. Такие данные собрали Центры по контролю и профилактике заболеваний США, результаты опубликованы на медпортале MedicalXpress.
Ученые анализировали статистику смертности за несколько месяцев пандемии. Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений после сердечно-сосудистых заболеваний. Автор исследования профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья считает, что оба заболевания дают основания для "срочных и серьезных мер по ведению заразившихся COVID-19".
Ученый предупреждает, что при амбулаторном лечении в условиях пандемии врачи теряют контроль над состоянием здоровья пациентов. Диабетики стали ходить в амбулатории на 10% реже и стали реже отслеживать уровень глюкозы в крови. В этом случае может помочь телемедицина.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтверждены 807 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 человек скончались. По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в стране зафиксировали 65 656 случаев COVID-19.
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