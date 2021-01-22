Ученые рассказали, как своевременно выявить развитие сахарного диабета. Они назвали пять ранних скрытых признаков опасной болезни, которые указывают на нарушение здоровья, передает newsyou.info.

При развитии сахарного диабета у человека начинает неправильно работать организм. В итоге он не усваивает глюкозу, которая накапливается в крови. В результате возникает ряд осложнений. У человека начинаются проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, повреждаются почки и ухудшается зрение. Медики отмечают, очень сложно выявить развитие болезни на ранних стадиях, поскольку она нередко развивается бессимптомно. Люди идут в больницу, когда у них уже начались проблемы и недуг прогрессировал.

Ученые назвали пять ранних скрытых признаков сахарного диабета, зная которые, можно выявить болезнь. Они помогут не только замедлить развитие заболевания, но в некоторых случаях изменить его ход и не дать развиться, вовремя обратившись к специалисту.

Первое, что указывает на недуг - это участившееся мочеиспускание. Желание посетить туалет может появляться чаще, чем раз в час. Еще одним признаком является жажда. Регулярно ощущаемый голод также может свидетельствовать о нарушениях здоровья.

Нужно обращать внимание и на физические проявления. Часто при развитии болезни человек ощущает усталость без видимых причин. Еще один симптом - это покалывание в ногах и руках.

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