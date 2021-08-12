В аеропорту Бориспіль сьогодні зустрічали наших олімпійців. Це - останні спортсмени з української делегації в Токіо. За кількістю нагород Україна увійшла у двадцятку найкращих.

Десятки телекамер, родичі, друзі із синьо-жовтими кульками та квітами. Усі з нетерпінням чекають на спортсменів. Літак зі Стамбула затримується на пів години. Нарешті з'являються наші переможці.

Вітають квітами. І поспішають сфотографуватися з олімпійцями. Велогонщиця Олена Старікова здобула срібло в завершальний день Олімпіади. А Анжеліка Терлюга завоювала для України історичну срібну медаль з карате, адже цей вид спорту був вперше представлений на Іграх. А ще цим рейсом прилетіли легкоатлетка Ярослава Магучіх та каратист Станіслав Горуна. Разом з тренерами вони пробиваються крізь натовп до мікрофонів.

Станіслав Горуна, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо:

На жаль, карате один єдиний раз представлено у програмі Олімпійських ігор і ця медаль є унікальна. Вона без перебільшення є історичною і в нашому виді спорту дуже важливо. Насправді немає значення колір цієї медалі і не має значення четвірка, яка стояла на п'єдесталі. Тому що ці прізвища вже зафіксовані в нашій історії нашого виду спорту.

Дев'ятнадцятирічна Ярослава Магучіх представляє Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Одне з питань до бронзової призерки Ігор - щодо спільного фото з російською спортсменкою, яке спричинило чимало галасу.

Ярослава Магучіх, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо:

Насамперед після змагань ми всі традиційно привітали один одного. В цьому не було ніякої моєї політичної якоїсь позиції.

Виправдовує вчинок Ярослави й профільний міністр. Мовляв, дівчина не стримала емоцій. Втім, Вадим Гутцайт обіцяє попрацювати з федераціями щодо того, як спортсмени мають поводитися в таких ситуаціях. Загалом, у міністерстві задоволені виступом наших олімпійців: одне золото, 6 срібних і 12 бронзових медалей. Усього 19 нагород. Для порівняння, 2016 року в Ріо українці здобули 11 медалей.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Багато думок я чую про провальний виступ, але ви знаєте, дуже соромно. Невже ми вибороли 19 медалей і ми не успішно виступили на Олімпійських іграх? І мені дуже хочеться, щоб зараз ми підтримали всю нашу делегацію.

Кожен восьмий український спортсмен повернувся з Токіо з переможною відзнакою. Тож вітання, квіти і слова підтримки нашим олімпійцям - цілком заслужені.