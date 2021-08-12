В первой половине 2021 года из магазина Google Play было удалено почти 115 тысяч приложений, сообщает SafeBettingSites.

С годами количество доступных Android-приложений в Play Store резко возросло. В июле 2014 года пользователи могли выбирать из 1,3 миллиона приложений. К марту 2018 года эта цифра почти утроилась и достигла рекордного уровня в 3,6 миллиона человек.

После продолжительной чистки количество доступных для загрузки программ упало до 2,8 миллиона. Затем шесть месяцев база начала наполняться и к сентябрю 2020 года количество приложений снова превысило 3 миллиона.

Количество приложений в Google Play в разные годы

Однако, чтобы гарантировать качество и надежность программ, Google выпустила новые правила, регулирующие разработчиков и объявила об уничтожении всех приложений, которые вводят в заблуждение пользователей своими названиями и графикой.

В результате Google абсолютно легально удаляет тысячи некачественных программ, а также просто нарушающих правила размещения. Среди удаленных также отмечаются: программы с агрессивной рекламной, игры со "вшитыми" вирусами и прочие зловреды.

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Данные Statista и AppBrain показали, что в период с января по апрель Google удалил более 58 тысяч приложений из своего сервиса. Большинство из них были обычными приложениями, и только 4500 были некачественными.

Однако только в мае общее количество приложений сократилось еще на 65 тысяч, что является самой большой чисткой за последние годы. Ограничительная политика Google продолжилась в июне: из магазина Google Play было удалено еще 4300 приложений.

Несмотря на это, Google Play по-прежнему уверенно лидирует по общему количеству доступных приложений, опережая Apple.

Массовые чистки приложений Google в Play Store

Статистика показывает, что в июле пользователи Android могли выбирать между 2,8 миллиардами доступных приложений по сравнению с более чем 2,2 миллиардами приложений в App Store.

В первом полугодии 2021 года пользователи совершили 56,2 млрд загрузок из Google Play, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, когда уже был зафиксирован рекорд, так как миллионы людей проводили больше времени в Интернете в условиях изоляции COVID-19.

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В 2021 году рост использования мобильных приложений продолжился, и количество загрузок достигло нового максимума.

Данные Sensor Tower также показали, что доходы Google Play удвоились за последние три года и продолжили расти в 2021 году. В период с января по июнь пользователи Android во всем мире потратили 23,4 миллиарда долларов на приложения Google Play, что на 30% больше, чем за тот же период год назад.

Тем не менее, App Store лидирует по выручке: с января по июнь 2021 года расходы пользователей на iPhone составили 41,5 млрд долларов.

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