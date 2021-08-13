У Києві підготувалися до можливого локдауну. У мерії заявили, що транспортні обмеження тепер діятимуть інакше. Паперових спецперепусток киянам уже не видаватимуть. Натомість просто заблокують усі проїзні картки. А потім розблокують лише ті, власники яких отримали дозвіл на проїзд від міської влади.

Звертатися за таким дозволом, як і раніше, мають керівники підприємств - через нещодавно створену електронну систему спецперепусток.