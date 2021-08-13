В Одессе на закрытом предприятии по переработке нефтепродуктов произошел масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь "поглотил" 6 автомобилей. Происшествие случилось по улице Шкодова гора 1/1. На место события оперативно прибыла группа спасателей.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о внесении всех обстоятельств дела в Единый реестр досудебных расследований по статье 194 части 2 по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма".В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе, а пожарные уже отправились на место происшествия, информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Кроме того, жуткий пожар разрушил производственный цех на территории Днепропетровского агрегатного завода. По предварительным данным, никто не пострадал, на место происшествия были направлены пожарные 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

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