В Днепре на заводе вспыхнул жуткий пожар (фото) [ Редактировать ]
В Днепре, 14 ноября, жуткий пожар разрушил производственный цех на территории Днепропетровского агрегатного завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
По предварительным данным ГСЧС, пожар был локализован. На место происшествия были направлены пожарные 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.
фото: facebook
Стоит отметить, что площадь пожара составляет около 400 м².
фото: informator
Как сообщили в ГСЧС - в результате пожара погибших и травмированных нет.
фото: facebook
Напоним, в Киеве случился масштабный пожар на яхте, огонь охватил судно на расстоянии 250 метров от берега.
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