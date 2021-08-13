Третья доза вакцин Pfizer и Moderna: в США приняли важное решение [ Редактировать ]
В США для людей с ослабленным иммунитетом одобрили применение бустерной дозы вакцин от коронавируса. Такое решение приняли в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Об этом сообщает Reuters.
Отметим, что речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.
Так, были внесены поправки, касающиеся экстренного использования вакцин. Разрешили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.
Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит.
В Pfizer ранее заявили, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.
Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант Delta вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.
Ранее мы писали о том, что председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года.
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