В Одесской области 4-летний маленький мальчик утонул в море, пока его мама на минуту отвлеклась. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла днем 10 августа в Белгород-Днестровском районе на 53-м километре Песчаной косы Черного моря.

Многодетная семья из Измаильского района приехала на побережье на пляж. Купаться в море пошли мама с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.

В тот момент, когда малыш стал тонуть, его мама отвлеклась на мужа и двух детей, оставшихся на берегу.

29-летняя женщина немедленно достала сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи скорой помощи, которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка.

Полиция внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.

Напомним, что 9 августа в Днепре в аквапарке утонул 9-летний мальчик. Ребенок захлебнулся в бассейне, когда его мать ненадолго отлучилась. По словам очевидцев, родители малыша якобы были пьяны.