В селе Подгайцы Волынской области из окна на втором этаже выпали двое малышей в возрасте два и три года. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Дети играли на кухне и оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса.

Пострадавших братьев срочно госпитализировали. Один из мальчиков отделался лишь царапинами, а второй получил ушиб селезенки. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "тяжкое или средней тяжести телесное повреждение по неосторожности" (ст. 128 УКУ). Следователи выясняют степень вины родителей, которые оставили детей без присмотра.

Как сообщали "Подробности", аналогичный случай недавно произошел в Донецкой области, где годовалый ребенок выпал из окна.

Напомним, что недавно в Черкассах 4-летний мальчик едва не выпал из окна, пока мама оказывала интимные услуги.