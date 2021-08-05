В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Трагедия произошла в среду, 4 августа, около 15:00 в доме на проспекте Юбилейный.

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Отмечается, что ученице шестого класса внезапно стало плохо, что привело к падению из окна первого этажа. Предварительно известно, что у девочки давно были серьезные проблемы с сердцем и почками. У нее мог случиться сердечный приступ.

На месте происшествия работали полицейские. Детали случившегося выясняются.

Примечательно, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности и инвалидности населения в большинстве стран мира. При этом сердечно-сосудистые болезни "молодеют", а случаи детских смертей от них становятся более частыми.

Ранее сообщалось, что под Одессой женщина выпала c 9-го этажа из-за пожара.

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