Известный украинский певец Виталий Козловский поделился своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет.

Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram.

"У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.

Он опубликовал много фотографий с родным человеком, в том числе и детских - из семейного черно-белого альбома.

"Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - добавил артист.

Ранее сообщалось, что умер бывший муж Аллы Пугачевой. Александр Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса.

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