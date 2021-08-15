У Виталия Козловского случилось страшное горе в семье [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Известный украинский певец Виталий Козловский поделился своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет.
Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram.
"У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.
Он опубликовал много фотографий с родным человеком, в том числе и детских - из семейного черно-белого альбома.
"Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - добавил артист.
Ранее сообщалось, что умер бывший муж Аллы Пугачевой. Александр Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса.
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