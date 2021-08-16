В Угорщині перекинувся пасажирський автобус: є загиблі і поранені [ Редактировать ]
Пасажирський автобус перекинувся в Угорщині. 8 людей загинули. Автобус їхав у бік Будапешту. В салоні перебувало понад 50 пасажирів. З них двоє наразі у критичному стані, ще 46 легко травмовані. Причину аварії встановлюють.
Відомо, що автобус спочатку в'їхав в опору шляхопроводу, а потім - у кювет. Поліція припускає, що водій міг заснути за кермом.
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