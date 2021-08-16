Lamborghini возродила легендарный суперкар из 70-х (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Digital Trends
Lamborghini смотрит в будущее сквозь призму моделей прошлого. Так 15 августа итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс представил модель Lamborghini Countach LPI 800-4.
Оригинальный Lamborghini Countach, которому в этом году исполняется 50 лет, является одним из величайших суперкаров всех времен. Это была настоящая икона автомобильного дизайна.
Его клиновидная форма и двери "ласточка" задали шаблон дизайна, который Lamborghini использует до сих пор, и который копируют многие другие производители суперкаров.
Lamborghini Countach
Countach был буквально олицетворением суперкаров, увековеченным на бесчисленных плакатах на стенах в спальнях молодых автолюбителей.
Модель перестала выпускаться в 1990 году, но спустя 21 год Lamborghini решила возродить культовую модель, но с рядом современных улучшений.
Дизайн
Lamborghini в новой модели идеально совместила современный дизайн с нотами эпохи диско. Такие детали, как тонкие фары, воздухозаборник у основания лобового стекла и вентиляционные отверстия сразу за боковыми окнами, связывают Countach LPI 800-4 с первым прототипом, который дебютировал на Женевском автосалоне 1971 года.
Однако Countach LPI 800-4 лишена расширителей крыльев, поднятых боковых воздухозаборников или большого заднего спойлера, которые были у оригинального Countach.
Дизайнеры сохранили двери "ласточки", которые были представлены на оригинальном Countach и с тех пор являются визитной карточкой Lamborghini.
Информационно-развлекательная система Lamborghini включает 8,4-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay, но не Android Auto.
Двигатель
В новом Countach используется шасси от Lamborghini Aventador, но с гибридной трансмиссией, аналогичной той, что использовалась в ограниченной серии Lamborghini Sian FKP-37, дебютировавшая в 2019 году.
Традиционный 6,5-литровый двигатель V12 Lamborghini получил поддержку от электродвигателя, способный самостоятельно разгонять Lamborghini до 130 км/ч, а предел скорости на V12 – 354 км/ч (разгон до сотни за 2,8 секунды).
Двигатель установлен непосредственно на семиступенчатую трансмиссию Lambo с независимым переключающим стержнем (ISR), которая, в свою очередь, приводит в движение все четыре колеса.
Заряд электродвигателя собирается с помощью рекуперативного торможения и "хранится" в суперконденсаторе, а не в обычном аккумуляторном блоке. Lamborghini утверждает, что это обеспечивает выходную мощность в три раза больше, чем у аккумуляторной батареи того же веса.
Бензиновый V12 и электродвигатель вместе производят 803 лошадиных силы, отсюда и происходит цифра "800" в названии автомобиля.
Ограниченный тираж
Lamborghini планирует построить 112 копий нового Countach, ссылаясь на кодовое имя LP 112, которое использовалось при разработке оригинала.
Ожидается, что цены будут в пределах семизначного диапазона, а начало производства запланировано на 2022 год.
Ожидается, что Lamborghini представит больше гибридов в течение следующих нескольких лет, но о полностью электрических моделях речь пока не идет.
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