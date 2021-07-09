Киевская таможня совместно с Национальной полицией разоблачили незаконное нахождение на таможенной территории Украины редкого суперкара Lamborghini Aventador. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Во время проверки электронной таможенной базы данных таможенники выяснили, что Lamborghini Aventador стоимостью 600 тыс. евро еще в феврале 2020 года ввез в Украину через польскую границу гражданин Израиля.

Спорткар находился на территории нашей страны в режиме временного ввоза на срок до одного года. По окончании срока автомобиль за пределы Украины вывезен не был, а с заявлением о продлении срока временного ввоза владелец машины не обращался.

"Таким образом, элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его завез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", - заявляют таможенники.

На владельца "евробляхи" составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины, автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд.

На днях по этому делу суд постановил оштрафовать израильтянина на сумму 170 тысяч грн. Автомобиль будет находиться на штрафплощадке, пока он не заплатит штраф.

Таких автомобилей от итальянского производителя в мире насчитывается около тысячи. Объем двигателя Lamborghini Aventador - 6,5 литра, он разгоняется до 100 км/час менее, чем за три секунды.

Напомним, что сейчас в Украине проходит льготное растаможивание автомобилей на еврономерах, которые ввезли в страну до 2021 года. Как рассчитать акциз на "евробляхи" по новым льготным правилам, можно почитать тут.

Кроме того, владельцу элитного спорткара придется заплатить так называемый "налог на роскошь". Его размер составляет 25 тыс. грн. Транспортный налог взимают с владельцев автомобилей, которые не старше 5 лет и стоят более 2,25 млн грн.