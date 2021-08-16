Нині Туреччина потерпає від повеней. Кількість жертв стихії там зросла до шістдесяти чотирьох. Ще 76 людей зникли безвісти.

Найбільше постраждали північні регіони країни. Пів сотні будівель у трьох провінціях повністю або частково зруйновані. Багато людей потрапили в пастки в автомобілях та власних оселях. Понад дві тисячі місцевих жителів довелося евакуювали.

Еліф, жителька Туреччини: