Туреччину заливає зливами: стихія забрала життя 64 людей [ Редактировать ]
Нині Туреччина потерпає від повеней. Кількість жертв стихії там зросла до шістдесяти чотирьох. Ще 76 людей зникли безвісти.
Найбільше постраждали північні регіони країни. Пів сотні будівель у трьох провінціях повністю або частково зруйновані. Багато людей потрапили в пастки в автомобілях та власних оселях. Понад дві тисячі місцевих жителів довелося евакуювали.
Еліф, жителька Туреччини:
На моїх очах вода змила декілька тіл. Я бачила, як тонув собака зі своїми цуценятами. Досі не можу викинути його крики з голови. Це було жахливо. Кожен раз, коли знаходять тіло, я думаю, добре що хоч їх зможуть поховати. Бачите, до чого дійшло.
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