Люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, иммунизированные получат билеты на концерт ко Дню Независимости Украины, который состоится на НСК "Олимпийском".

Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК.

Отмечается, что прививки можно сделать в пунктах или же центрах вакцинации по всей Украине, при этом также для проведения вакцинации привлекаются мобильные группы.

Читайте также, на территории Украины начнется повторная кампания по вакцинации от COVID-19 через год после нынешней. Министерство здравоохранения Украины ожидает результатов исследований компании Pfizer, которая собирается внедрить возможность введения третьей прививки.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины разрешило прививать от коронавируса родственников сотрудников во время вакцинации трудовых коллективов. В Украине на вакцинацию можно записаться трудовым коллективам численностью более 50 человек.

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