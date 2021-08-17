Джефф Безос, который является владельцем компании Blue Origin, подаст в суд на Национальное агенство по исследованию космического пространства (NASA). Об этом пишет издание The Verge.

Дело в том, что NASA отдала контракт на подготовку миссии на Луну, стоимостью 2,9 миллиарда долларов, компании Илона Маска SpaceX. Средства будут направленны на постройку специального лунного модуля. Соглашение содержит в себе множество неточностей и критических проблем благодаря устранению которых конкуренция будет уравновешена.

Отмечается, что компания, принадлежащая Илону Маску, предложила NASA соорудить модуль за меньшую сумму, чем Blue Origin. Финансирование проекта ограничено Конгрессом США. При этом на официальной странице компании Blue Origin было выложено изображение, критикующее посадочный модуль SpaceX.

Читайте также, Национальное аэрокосмическое агенство США (NASA) готовится отправить на природный спутник Земли Луну так называемый аппарат "кубсат", который получил название CAPSTONE. Самой главной задачей CAPSTONE будет проверка орбиты спутника Земли для дальнейшего размещения там лунного модуля.

Кроме того, главная ступень ракеты Space Launch System (SLS) миссии NASA Artemis для отправки человека на Луну продемонстрирована мировому сообществу в собранном виде. Базовая ступень ракеты SLS является самой большой (64 метра в высоту), которая когда-либо строилась NASA, после "Сатурн V".

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