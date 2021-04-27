Битва технологічних титанів за Місяць. Компанія мільярдера Джефа Безоса Blue Origin оскаржує контракт NASA зі SpaceX про доправлення людей на супутник Землі. Вартість угоди майже три мільярди доларів. Blue Origin подали протест у Рахункову палату федерального уряду США.

Адже впевнені - національна космічна агенція недооцінила їхні переваги й заплющила очі на технічні проблеми SpaceX. А це, мовляв, не лише затримує, а й ставить під загрозу повернення Америки на Місяць. За інформацією ЗМІ, Blue Origin пропонували свій космічний трансфер за 6 мільярдів доларів.